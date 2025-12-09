El integrante de una orquestra apuñalado sigue hospitalizado, mientras el agresor murió poco después

Publicado por SegreAgències Creado: Actualizado:

El montador de una orquestra que fue apuñalado el sábado en San Esteban de Litera por un hombre que se atrincheró casa y fue hallado muerto ( ver SEGRE de ayer ), permanecía ayer ingresado en el hospital de Barbastro aunque fuera de peligro. El herido es miembro del equipo técnico de la orquesta Atalaia de Paüls, del Baix Ebre, y recibió una puñalada en el abdomen.

Respecto al agresor, ayer se conoció que llamó a su madre en el momento en el que se encerró en su domicilio, según informó Aragón Noticías, que añadió que la investigación continúa abierta. Una de las hipótesis con las que trabajan es que podría haberse suicidado y los agentes volvieron ayer al domicilio para recabar más información.

Los hechos ocurrieron el sábado en un bar de la población mientras la orquesta daba el primer concierto de tarde en otra ubicación. El agresor y la víctima intercambiaron unas palabras en la barra del restaurante y el primero cogió un cuchillo y se lo clavó al montador en la barriga. El herido fue trasladado al hospital de Barbastro. Por su parte, el agresor se atrincheró en su casa, donde le estuvo vigilando la policía. El domingo por la mañana, cuando la Guardia Civil entró, le encontraron muerto.

La orquesta Atalaia participaba en la anticipada fiesta de Fin de Año de de San Esteban de Litera. Los hechos se produjeron sobre las 20.00 horas cuando el grupo hacía la primera de dos actuaciones. El apuñalamiento se produjo en un bar céntrico del municipio y el joven que agredió al montador de la orquesta se atrincheró en casa durante toda la noche sin hacer caso a las llamadas policiales a entregarse.

Irrumpieron en el domicilio

La Guardia Civil acordonó la zona y un negociador intentó ponerse en contacto con él, sin éxito. Tras comprobar que tenía antecedentes, se movilizó a un equipo especial de Madrid. El domingo por la tarde irrumpieron en la vivienda y encontraron el cuerpo sin vida. El hombre, de unos 40 años, no tenía relación con San Esteban de Litera donde residía desde hace menos de un año, procedía de Barcelona y, al parecer, era conflictivo y tenía antecedentes.