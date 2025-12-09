Empiezan los trabajos para construir 12 pisos sociales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell ha iniciado las obras para habilitar doce viviendas de alquiler asequible destinadas a jóvenes en el edificio situado en la confluencia del Passatge de la Missió con la avenida Pau Claris. Se trata de un inmueble emblemático de la capital de l’Alt Urgell, que fue legado al consistorio por su antiguo propietario: Joan Obiols Cordellana, conocido como Juanito de Cal Pensament.

Los trabajos iniciales se centran en mejorar la eficiencia energética del edificio, en la construcción de las nuevas divisiones para reorganizar el espacio interior y en una puesta a punto de las instalaciones. Esta intervención está promovida por el ayuntamiento y el proyecto técnico ha sido elaborado por la empresa municipal de Habitatge i Urbanisme La Seu d’Urgell.

La semana pasada, operarios del ayuntamiento de La Seu d’Urgell instalaron una valla de seguridad en el entorno del Passatge de la Missió, que se mantendrá durante el desarrollo de las obras.