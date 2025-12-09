Más de 2.500 personas llenan L’Espluga para comprar uno de los aceites más premiados

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Más de 2.500 personas desbordaron ayer a L'Espluga Calba, una localidad de 324 habitantes, para tomar parte en la XI edición de la Fira Oleotèxtil, según datos del consistorio. Los coches llenaron los parkings y más de 500 personas participaron en el almuerzo popular en la explanada de la cooperativa, donde hubo colas para comprar aceite de la marca Spelunca, una de las mejores de España y del mundo. Cabe recordar que fue declarado en julio Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra en la categoría Frutado Maduro en los Premios Alimentos del ministerio de Agricultura, y días antes obtuvo la medalla de oro en el Olive Japan International Extra Virgin Olive Oil Competition, uno de los certámenes oleícolas de mayor prestigio del mundo. Contar con una marca de esta categoría y el éxito de público han hecho replantearse al consistorio la duración del certamen, que ahora solo se celebra de las 9.00 a las 15.00 horas, y valorarán que dure un día o dos.

A lo largo de la mañana se vendieron más de 6.000 litros de esta marca a 43 euros la garrafa de 5 litros, pero había un descuento de 5 € por participar en el almuerzo. Los buenos resultados también han convencido al ayuntamiento de reconstruir el molino de aceite, que el pasado 20 de noviembre se hundió parcialmente. Esto obligó a seguir con la campaña en la cooperativa de Arbeca. “No podemos perder ni la Fira, ni la marca”, dijo el concejal Lluís Amat, que descartó la posibilidad de fusión con otra cooperativa. Precisamente, hoy habrá una reunión con Agricultura para abordar la reconstrucción del molino.

Por su parte, la cooperativa textil SomPunt (antes John Fil) vendió casi 500 jerseys de la marca Stjor, un 15% más que el año pasado, indicó la organización. Además de ropa masculina con diseños del responsable del programa radiofónico “La Competencia”, Òscar Dalmau, también se pusieron a la venta jerseys para mujer con diversos diseños y colores. Las ferias dedicadas al aceite comenzaron a finales de octubre en La Granadella y finalizarán en Vinaixa con la Fira de l’Oli i la Pedra del 28 al 30 de marzo de 2026.