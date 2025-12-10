Detenido un joven en Tàrrega por dos robos violentos a menores

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado domingo en Tàrrega a un joven de 19 años como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación. Según ha explicado la policía catalana, la detención es el resultado de una investigación que empezó a raíz de un asalto cometido en la calle del Carme de la capital del Urgell. Fue el sábado hacia la 01.00 horas, cuando el joven amenazó con una navaja a tres menores de edad y le robó la cartera a uno de ellos.

Las gestiones de investigación, con la colaboración de la Policía Local de Tàrrega, permitieron a los Mossos identificar al presunto autor del robo, que fue localizado y detenido, alrededor de las 20.55 horas del domingo día 7, en la calle Segle XX de Tàrrega.

Se da la circunstancia que la tarde del mismo día 7 se recuperó en un local de restauración ubicado en la calle Sant Pelegrí de Tàrrega un patinete eléctrico que constaba como sustraído el pasado 26 de noviembre en Anglesola. En este caso un individuo, que los investigadores identificaron como el hombre detenido poco antes, sustrajo un patinete eléctrico a un menor y, días después, lo dejó como prenda para pagar una consumición en el local de restauración dónde fue recuperado. El detenido, con antecedentes, pasó este martes a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Cervera.