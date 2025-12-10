El crédito de 2 millones llega al pleno después de 3 meses

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa someterá hoy a debate y aprobación del pleno (extraordinario) el crédito de dos millones de euros destinado a financiar actuaciones en la vía pública que preveía aprobar hace casi tres meses. Los sucesivos aplazamientos estuvieron marcados por el proceso de revisión llevado a cabo por Intervención y las condiciones fijadas por la Generalitat para autorizar dicho crédito. La solución final ha sido incluir en el pleno la solicitud de dos nuevos préstamos que ascienden a 934.788 euros para saldar el remanente de tesorería negativo de 2024, cifrado en 1,5 millones. Una parte de ese desfase ya se había corregido en el pleno anterior mediante una modificación de crédito de 650.000 euros, financiada con mayores ingresos sin comprometer el presupuesto de 2025, como explicó el concejal del Área Económica y Contractación, Alonso Soria. Con estos ajustes se cumple finalmente con dichas exigencias, que no estaban contempladas en los plenos anteriores.

En cuanto a las actuaciones, el concejal de Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, detalló la planificación: se han definido siete lotes de obras, entre los cuales destaca el de asfaltado y mejora de calles por 1,2 millones de euros. Este lote incluye intervenciones en la avenida del Canal y el camino de Arbeca, donde se ampliarán aceras, se revisará el alcantarillado y se reasfaltará la calzada. También se incorporará la construcción de un nuevo carril bici, financiado con una subvención de 150.000 euros. Además, se actuará en la calle del Carme, en un segundo tramo de la avenida d’Ermengol V, en el calle Ponent y en el cruce entre el paseo La Salle y la calle Pompeu Fabra. Igualmente, se mejorarán los accesos en la avenida Ferrer i Busquets desde la calle President Macià hasta Abat Oliva. Otro lote de 200.000 euros se destinará a trabajos urgentes, como la renovación del alcantarillado en las calles Lluís Millet y Àngel Rosell o la instalación de un sumidero en el camino de El Palau. Unos 200.000 euros se destinarán al arreglo de 132 pasos de peatones, 50.000 euros a la reparación de la señalización vertical, 100.000 euros a la reparación de aceras, 150.000 a señalización horizontal y caminos escolares, y 100.000 para mobiliario urbano y juegos infantiles.