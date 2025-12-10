Àger exige evitar una gélida navidad por los cortes de luz

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Si no hacemos algo de aquí a Navidad volverá a pasar”, explica Jordi Cortasa, concejal de Àger, sobre el enésimo corte del suministro eléctrico en el casco histórico, que estuvo diez horas sin luz la noche del viernes al sábado. “Esto no es algo nuevo. Ya nos ocurrió en Semana Santa, y había pasado antes”, anota. El consistorio ha iniciado gestiones para evitar nuevos cortes.

Los cortes del suministro tiene su origen en la incapacidad del seccionador que canaliza la electricidad entre el transformador de Endesa y la red local que ahora gestiona Electra, la distribuidora del grupo Atlas Energía, tras haber pasado estas dos compañías a gestionar los servicios que hasta hace unos meses llevaba Eléctrica del Montsec, cuyas deficiencias llevaron a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a expedientarla.

La afluencia de visitantes el pasado fin de semana, en el que coincidían el puente y la Fira Artesana, y la necesidad de calentar las casas situaron la potencia de la demanda por encima de la capacidad de la red para ese sector del municipio, que se quedó sin suministro entre las diez de la noche y las ocho de la mañana. La población se duplica en el casco antiguo en las épocas vacacionales y festivas, lo que dispara la demanda de electricidad.

“Para las fiestas navideñas Atlas ha duplicado la potencia necesaria (en la red local) y no tienen las instalaciones internas preparadas, lo que provocó que la red se desconectase como medida de protección y seguridad”, explican fuentes de Endesa, compañía que lleva la luz hasta el seccionador. “Hay dos soluciones —añaden-: instalar un grupo electrógeno que les dé la potencia necesaria durante este periodo o pedir a e-Distribución la ampliación de la potencia en el punto de frontera, solicitud que no se ha realizado”.

Atlas Energía habilitó un grupo electrógeno desde el sábado por la mañana al martes por la mañana. Fuentes de la compañía, que ha solicitado una reunión a Endesa para tratar el tema, declinaron hacer comentarios.