Desalojados del bloque de Santiago Rusiñol se van de las calles donde dormían

La veintena de desalojados del bloque de pisos de la calle Santiago Rusiñol de Les Borges Blanques que habían acampado en el entorno del edificio dejaron ayer las calles donde habían pasado los últimos diez días, durmiendo en coches, en la entrada de un garaje o en refugios precarios hechos con muebles. Así lo corroboraron ayer tanto fuentes municipales como de los propios afectados. A mediodía, algunos todavía recogían sus pertenencias, bajo la vigilancia a distancia de agentes de la policía local.

Algunos de los afectados explicaron que se marcharon tras la aparición por la mañana de los Mossos d’Esquadra. Días antes, el ayuntamiento había pedido a la Policía Autonómica que intervinieran para hacer cumplir la ordenanza municipal que prohíbe acampar en la vía pública. Varios vehículos de los Mossos acudieron al lugar, como puede verse en fotografías y vídeos tomados por desalojados y vecinos. Sin embargo, fuentes del cuerpo policial afirmaron que no intervinieron para echar a nadie ni tampoco habían recibido requerimiento alguno para hacerlo.

Algunas de las personas que se marcharon se establecieron de forma provisional en campings, mientras que otros arrendaron infraviviendas sin electricidad, agua ni gas. Lamentaron que nadie acepte alquilarles una vivienda en Les Borges ni en pueblos de los alrededores. Cabe recordar que los servicios sociales del consell de Les Garrigues pusieron en marcha, con el visto bueno del ayuntamiento de Les Borges, una mesa de emergencia de vivienda para evaluar caso por caso la necesidad y las posibilidades de realojar a familias afectadas.