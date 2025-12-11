Despega la nueva zona industrial de 100 ha del aeropuerto de Alguaire

La ampliación de Alguaire tiene como objetivo mantener su posibilidad de crecimiento. - MARC CODINAS

El proyecto para habilitar una zona industrial de cien hectáreas dentro del recinto del aeropuerto de Alguaire, que tiene prácticmente ya agotada su capacidad de crecimiento y de acogida de nuevas empresas, inició ayer las maniobras de despegue en la Comisión de Urbanismo de Lleida, donde recibió el aval inicial en el ámbito urbanístico.

Esa aprobación inicial al planteamiento general del proyecto irá seguida de un proceso de consulta pública en el que particulares, entidades e instituciones podrán formular las alegaciones que consideren oportunas, tanto a favor como en contra del proyecto o para matizarlo.

La tramitación de esa ampliación de la zona industrial ya ha comenzado a dar sus pasos también en el ámbito ambiental. Hace mes y medio, la conselleria de Territorio emitía su visto bueno al informe ambiental de la modificación del plan especial urbanístico del aeropuerto, cuyo objetivo consiste en facilitar la implantación de nuevas actividades económicas vinculadas a los usos aeroportuarios. La aprobación definitiva de la parte ambiental está prevista para la primavera del año que viene.

El proyecto consiste en habilitar una zona de 964.613 m2 que estará dividida en tres áreas: una de 287.770 m2 para espacios industriales y tecnológicos, otra de 234.917 m2 para plataformas de actividad industrial y, por último, una de 441.925 m2 reservada para empresas del sector aeroespacial o new space.

El departamento de Territorio de la Generalitat contempla llevar a cabo la construcción de nuevos hangares para destinarlos tanto al mantenimiento de aeronaves como a la formación de técnicos en el ámbito aeronáutico.

Un plan director recogerá la guía del desarrollo para tres décadas

El aeropuerto de Alguaire se encuentra a la espera de la aprobación del definitivo PDUA (Plan Director Urbanístico Aeroportuario) para armonizar el desarrollo de la nueva zona de crecimiento de cien hectáreas. El documento tiene como finalidad la planificación de los proyectos y usos de la instalación durante las tres décadas siguientes, con el objetivo de multiplicar por cinco las actividades económicas vinculadas al sector aeronáutico que se desarrollan en el complejo aéreo.