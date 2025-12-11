El otro muro de Massalcoreig

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Nadie pisa el mismo río dos veces, porque no es el mismo río”, sostenía el griego Heráclito de Éfeso hace 2.500 años. En Massalcoreig y en Torrent de Cinca lo saben desde que hace dos siglos el Cinca se desplazó al oeste en una crecida y alumbró Los Sotos, un centenar de hectáreas cuya conservación depende de un muro.

“El río se ha ido moviendo, hay tierras que han pasado a Torrent y al revés”, explica el alcalde de Massalcoreig, Josep Maria Vallés. “El muro se ha ido haciendo. Las primeras piedras, que venían de Monllobar, se pusieron en el siglo XIX, y el último refuerzo es de los años 80”, anota.

El último reparto de tierras ganadas al río, ya fuera por cambios del curso o por trabajos de desbroce, entre los vecinos de Massalcoreig data de los años 80. Hubo otros en los 60.

Hace unas semanas comenzaron las reparaciones de la rotura que se produjo hace tres años, en otra crecida del Cinca, una obra de protección que ha coincidido en el tiempo con la polémica iniciada a raíz de la inclusión del azud de Fraga, el que abastece las 400 hectáreas de la huerta, en una lista de “candidatos a la demolición” por la Confederación Hidrográfica del Ebro: un muro bajo amenaza y otro en reparación. “A ver si podemos remontarlo para mejorar la protección”, apunta Vallés.

“Esa defensa se ha montado para que el río no se lleve más terreno”, anota el alcalde, que recuerda que “hay gente que ha perdido fincas y otra las ha ganado” como consecuencia de los embates del Cinca.

El mapa, en cualquier caso, muestra cómo el Cinca, en un movimiento registrado hace más de dos siglos y que es cualquier cosa menos inusual en ríos de régimen torrencial como los pirenaicos, se separa en esa zona unos cientos de metros hacia el oeste de la línea de frontera que marca antes y después y como El Sot, limitado por el muro en su zona oriental, tiene el extremo occidental sobre la antigua raya.

“Desde que se puso el muro no se ha llevado más tierra, pero antes se llevaba más de la que dejaba”, recuerda el alcalde. El caudal del Cinca ha alcanzado en los últimos 30 años puntas de más de 1.400 m3/s.