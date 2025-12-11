Más de 400.000 € para la segunda fase de reforma del colegio en 2026

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Educación abordará el próximo año la segunda fase de la reforma del colegio Francesc Feliu de Aitona, que costará más de 400.000 €. Dentro de las actuaciones previstas para resolver la falta de espacio, cabe destacar las mejoras del ascensor y las afectaciones en los baños. En la planta baja se reformarán los lavabos, en la primera planta se hará un aula y en la segunda una redistribución para obtener dos aulas medianas. Asimismo, está prevista la construcción de un baño adaptado en cada una de las plantas.

Según la alcaldesa, Rosa Pujol, esta inversión “permitirá dimensionar correctamente el centro, ya que ganaremos clases y, lo más importante, garantizaremos la accesibilidad con la reforma de los lavabos en la planta baja”.

Un acuerdo entre el ayuntamiento y la Generalitat permitió iniciar en verano obras por valor de 229.000 euros en la escuela. Puso fin a un año de bloqueo sobre el futuro del inmueble, propiedad de la congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas y alquilado desde 2012 a la Generalitat. El consistorio rechazó asumir la propiedad del edificio al constatar que Educación no había llevado a cabo las obras previstas para rehabilitarlo en los últimos trece años y que la inversión necesaria para hacerlo era inasumible para las arcas municipales.

El consistorio y el Govern acordaron una primera actuación para subsanar las deficiencias más urgentes, que incluyen la renovación del pavimento del patio deportivo, la instalación de porterías, la mejora del alumbrado exterior, aparcamientos para bicicletas, plantación de árboles, el cambio del pavimento en la planta baja, reparaciones en la fachada y un nuevo sistema de detección de incendios. El consistorio espera que esta sea la primera de varias intervenciones, con una inversión de 2 millones. Esto abriría de nuevo la posibilidad de que el ayuntamiento acepte la propiedad del edificio.