El Espai La Matriu abre la matrícula para un nuevo grupo de padres con bebés

El Espai La Matriu está dirigido a familias con bebés. - A.S.

El espacio familiar de La Matriu, el proyecto municipal de Solsona para familias con bebés, creará un nuevo grupo el próximo mes. Está pensado para familias con niños nacidos en 2024 y 2025. Igualmente, se mantienen abiertas las inscripciones para el grupo de familias con bebés entre 0 y 12 meses y para las actividades de psicomotricidad de niños de I-4 e I-5. Durante el segundo curso de funcionamento, este espacio familiar acoge a diez familias por grupo aunque, dada la demanda, se ha decidido abrir otro espacio para niños de 12 a 24 meses el miércoles de cinco de la tarde a hasta las seis y media en el gimnasio de Casal Cívic Xavier Jounou.

Las familias que estén interesadas pueden inscribirse gratis a partir del 22 de este mes hasta el 4 de enero presencialmente o por correo electrónico. A través de esta iniciativa se quiere proporcionar a los niños un ámbito de juego y de aprendizaje siempre acompañados de un profesional, según fuentes municipales.

