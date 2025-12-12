El Espai La Matriu abre la matrícula para un nuevo grupo de padres con bebés
El espacio familiar de La Matriu, el proyecto municipal de Solsona para familias con bebés, creará un nuevo grupo el próximo mes. Está pensado para familias con niños nacidos en 2024 y 2025. Igualmente, se mantienen abiertas las inscripciones para el grupo de familias con bebés entre 0 y 12 meses y para las actividades de psicomotricidad de niños de I-4 e I-5. Durante el segundo curso de funcionamento, este espacio familiar acoge a diez familias por grupo aunque, dada la demanda, se ha decidido abrir otro espacio para niños de 12 a 24 meses el miércoles de cinco de la tarde a hasta las seis y media en el gimnasio de Casal Cívic Xavier Jounou.
Las familias que estén interesadas pueden inscribirse gratis a partir del 22 de este mes hasta el 4 de enero presencialmente o por correo electrónico. A través de esta iniciativa se quiere proporcionar a los niños un ámbito de juego y de aprendizaje siempre acompañados de un profesional, según fuentes municipales.