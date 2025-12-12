La Fira de Nadal ofrecerá 13 paradas mañana en la plaza Major

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Guissona celebra mañana sábado una nueva edición de su Fira de Nadal i d’Artesania, que llenará la plaza Major con 13 paradas de productos artesanos y típicos de las fiestas. Para dinamizar el certamen, el consistorio ha programado diferentes propuestas para el público familiar, mientras que en la plaza Bisbe Benlloch tendrá lugar el Mercat d’Antiguitats i Col·leccionisme con 7 paradas (4 por la mañana y otras 3 se incorporarán a mediodía).

Por la mañana, la feria estará amenizada con un espacio de circo a cargo de Quàlia y a las 12 del mediodía tendrá lugar uno de los momentos más esperados, la llegada del Tió con un espectáculo familiar de Nas de Cors. Por la tarde, habrá un escape room temático, que este año gira alrededor del Joc del Tió y por el que es necesario realizar inscripción anticipada. Hasta ayer se habían apuntado un total de 12 grupos. Asimismo, todos los visitantes de la feria podrán merendar pan con aceite y chocolate.

El domingo, Guissona vivirá una tarde solidaria con la tradicional actuación de danza de la escuela de danza Montse Esteve en el Teatre Ateneu a partir de las 17.30 horas. La recaudación se destinará a La Marató, centrada este año en el cáncer. Asimismo, el sábado por la mañana habrá una Pedalada per La Marató con el Club Ciclista Guissona.