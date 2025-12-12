Un libro cataloga más de 180 bienes patrimoniales en Granyena

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

La Fundació Jordi Cases i Llebot presentará hoy un nuevo volumen de la colección Inventari del patrimoni arqueològic, arquitectònic i artístic de la Segarra, dedicado en esta ocasión a Granyena de Segarra. La obra, dirigida por el historiador Jordi Oliva y elaborada por la historiadora y archivera Mercè Salsench, recopila más de 180 bienes patrimoniales y constituye un exhaustivo estudio documental, histórico y gráfico. El volumen, de 230 páginas, incluye más de 500 imágenes —entre ellas, de archivos y actuales de la propia autora y de Josep Maria Santesmasses— y cuenta con un prólogo de Albert Turull. Este trabajo se enmarca en la colección que la Fundació Cases i Llebot impulsa desde 1994 y que ya ha dedicado volúmenes similares a Sanaüja, Torà, Ivorra, Estaràs, Massoteres, Torrefeta i Florejacs, Guissona y Tarroja. El de Granyena representa el noveno título de la serie. Mercè Salsench explica que el inventario “pretende mostrar la riqueza patrimonial de un municipio pequeño pero con una gran diversidad de bienes”. “He querido dar protagonismo a la arquitectura popular, que es muy variada y numerosa, pero también a la arquitectura civil, pasando por los linajes y las casas señoriales, a la religiosa, destacando la iglesia neoclásica, la capilla de Sant Pere de estilo barroco o el santuario de la Mare de Déu del Camí, y a la arqueología, con el castillo y el molino harinero, entre otros elementos que van desde la Edad Media hasta la actualidad, con especial énfasis en el siglo XIX así como el XVII y el XVIII”.

Salsench también destaca el papel de la comunidad y la memoria oral como fuente que complementa los archivos. “Para poner nombre o ubicar la arquitectura popular especialmente, el recurso han sido los vecinos; y en elementos como la antigua tejería del Gassó o el molino de aceite del Comú, hoy en manos privadas, sus propietarios”, comenta.

El grueso del trabajo se realizó entre el verano de 2022 y el invierno de 2023, con posteriores revisiones y ajustes antes de la edición final.

Para Salsench, el proyecto tiene también una dimensión de sensibilización: “El inventario permite poner en valor el patrimonio de Granyena y, sobre todo, fomentar su protección. Hay bienes catalogados como BCIN o BCIL —como el castillo, el molino o la iglesia— que están en mal estado y necesitan actuaciones”. La autora recuerda que, a raíz del inventario, descubrió el deterioro de la campana de la iglesia y, junto a Ramon Torres, otro vecino del pueblo, impulsaron una campaña de recaudación para restaurarla, acción que se llevó a cabo en verano.

Por su parte, el presidente de la Fundació Jordi Cases i Llebot, Xavier Rivera, resalta la importancia del proyecto: “Llevamos más de treinta años dedicados a los inventarios del patrimonio de la Segarra. Este es ya el noveno volumen, y supone una experiencia única en Catalunya, especialmente por su nivel de detalle”. Rivera señala que el objetivo de la fundación es poner al alcance de vecinos, investigadores y administraciones una herramienta de conocimiento y conservación: “A partir del conocimiento es cuando realmente se puede explicar y proteger el patrimonio”. También subraya la calidad documental y fotográfica del nuevo inventario: “Es una obra de referencia para los investigadores, pero también de interés para los habitantes del pueblo o quienes tienen raíces en él”. Además, considera que estas publicaciones “contribuyen a reforzar el atractivo turístico de la comarca”.

La edición del municipio de Granyena de Segarra cuenta con una tirada de 200 ejemplares. La presentación se hará en la sala Francesc Buireu de Cervera, a las 19 horas.