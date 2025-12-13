El Canal d’Urgell afronta 60 pleitos por cortes de agua

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Las aguas bajan revueltas en varios ámbitos del Canal d'Urgell. Al tormentoso proceso de votaciones sobre su eventual modernización con las pautas de la Generalitat se le añaden ahora 60 demandas de regantes que perdieron sus cosechas por el corte de agua de 2023, el de la sequía.

Los dos calendarios son inciertos. El de la modernización incluye doce votaciones entre hoy y el día 18, mientras ese mismo jueves la junta de gobierno decide si se mantiene o no la votación de síndicos del día 21. El de las demandas quedó en el aire este jueves, aunque todo indica que derivará en la formación de una macrocausa que acumulará los pleitos, o en un carrusel de ellos concentrado en dos semanas, para dejarlo resuelto antes del verano.

La magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo de Lleida suspendió el miércoles la vista del segundo pleito que llegaba a juicio tras detectar incongruencias en unos informes periciales. En esa misma vista, la jueza avanzó su intención de unir en una sola causa las nueve demandas que ya tramita. Sin embargo, hay otras 50 en preparación. Son, del centenar de reclamaciones previas que acaba de rechazar la comunidad general, aquellas cuya cuantía supera los 2.000 €.

Los payeses tienen dos meses, hasta comienzos de febrero, para llevarlas a los tribunales. En todos los casos, los regantes reclaman recuperar los costes de la siembra de maíz (semilla, herbicida, abono y, en algunos casos, horas de trabajo) alegando que si no cosecharon fue porque el Urgell, en plena sequía, cortó el agua antes de que el vegetal alcanzara su mínima viabilidad y sin haber informado antes de que eso podía suceder.

La comunidad alega que cualquier agricultor veterano debía saber que en un año con esa escasez de recursos hídricos cultivar un cereal como el maíz era inviable, e incluía el resultado en el riesgo y ventura propio de la actividad empresarial. Ahora añade que algunos payeses han cobrado ayudas de la Generalitat, aunque esas cantidades no cubren los gastos. El primer juicio lo ganó el regante, aunque la sentencia la puso otro magistrado.