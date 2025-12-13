Inalba abre tres nuevas panaderías en Ponent

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Industrias Alimentarias de Balaguer (Inalba), dedicada a la elaboración artesanal de pan, bollería y pastelería desde su fundación en 1958, impulsa su expansión en Ponent con la inauguración de tres nuevos establecimientos. Dos de ellos están en Lleida, uno en el barrio de Cappont y otro en la zona de Barris Nord, mientras que el tercero está en Alcarràs. Estas incorporaciones elevan a doce los puntos de venta de la firma y fortalecen su liderazgo frente a la creciente competencia de cadenas nacionales, con la meta de alcanzar los catorce locales para finales de 2026.

Esta ampliación consolida la red existente, que ya incluye cuatro tiendas en Balaguer y otras cinco distribuidas entre los municipios de Alcoletge, Artesa de Segre, Bellvís, Ponts y Mollerussa. Además, genera cinco nuevos puestos de trabajo, reafirmando el compromiso de Inalba con el desarrollo económico local y la creación de empleo.

La plantilla actual, que suma 42 profesionales cualificados en el obrador central, tres responsables dedicados a la gestión y coordinación de tiendas y 33 trabajadores en la actividad comercial diaria, refleja un modelo de empresa familiar. Nacida de la unión pionera de dieciséis hornos tradicionales centenarios de Balaguer, Inalba ha sabido preservar su espíritu fundacional mientras incorpora innovaciones tecnológicas: procesos de elaboración lentos con materias primas meticulosamente seleccionadas, hornos giratorios de piedra y leña que evocan la tradición, y cámaras de fermentación de última generación que garantizan la máxima calidad y frescura.

En sus locales, los clientes pueden encontrar una amplia gama de productos artesanales que reflejan la cultura gastronómica catalana: panes tradicionales de masa madre, cocas dulces y saladas para todas las ocasiones, bollería recién horneada, pastelería y elaboraciones especiales adaptadas a festividades como Navidad, Semana Santa o Sant Joan. Todo ello, con un servicio personalizado que otorga prioridad a la experiencia del consumidor.

Esta iniciativa subraya la filosofía de Inalba de apostar por la proximidad geográfica y humana, atendiendo directamente al público final para ampliar su cobertura en la demarcación de Lleida, generar valor económico local y reforzar los lazos con la comunidad.