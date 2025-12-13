La Diputación lleva al pleno un presupuesto de 223,7 millones, un 30% más que este año

Publicado por Marc Codinas Periodista Creado: Actualizado:

La Diputación presentó ayer un presupuesto de 223,7 millones de euros para 2026, lo que supone un incremento del 28% respecto al de este año —casi 60 millones más—, impulsado por 33 millones de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y una partida inédita de 25 millones a los ayuntamientos para facilitar el pago de tributos locales.

El presidente de la Diputación, Joan Talarn, defendió las cuentas como “un refuerzo decisivo al mundo local y sus servicios esenciales”, cuya aprobación está prevista en el pleno del 18 de diciembre. Afirmó que cuentan con amplio consenso y que esperan el voto favorable de Junts-Impulsem y el PP, tras negociaciones que “han fructificado muy bien”.

El presupuesto incorpora dos millones en ayudas directas por catástrofes meteorológicas derivadas de la emergencia climática y un convenio con el departamento de Interior por 1,73 millones entre 2026 y 2027 para homologar e implantar planes de protección civil.

Gran parte de las cuentas, 86 millones, se destina a subvenciones a ayuntamientos, consells comarcales, EMD y consorcios locales. A esto se suman 16 millones más para entidades sin ánimo de lucro. El Plan de Cooperación Municipal, con 18,9 millones, reforzará los servicios de asistencia técnica (SAT) con 56 secretarios e interventores para ayuntamientos que no disponen de este personal. El vicepresidente Agustí Jiménez avanzó que se crearán 4 nuevas plazas de técnicos superiores del servicio de asistencia municipal (SAM) para dar un mayor apoyo a los consistorios pequeños.

Por su parte, la vicepresidenta Sandra Castro destacó los casi 20 millones para Salud y Cooperación Municipal, con un plan específico de 15 millones para modernizar la red de agua potable, eliminar cubiertas de amianto y mejorar equipamientos deportivos en los municipios.

La inversión en carreteras se cuadruplica y llega a 7,8 millones de euros. Avanza en el Conveni Garrigues Altes en el tramo Bellaguarda–Els Torms, con 2,3 millones de la Diputación y 900.000 de la Generalitat, y más 3,5 millones para extender fibra óptica en la Segarra. Jiménez anunció 750.000 euros para ciberseguridad, con el fin de “prevenir desastres tecnológicos como encriptaciones” y 450.000 en formación en inteligencia artificial para capacitar a los entes locales en herramientas digitales avanzadas.

La vicepresidenta cuarta, Rosa Pujol, detalló un refuerzo del presupuesto en bienestar social, con 3,2 millones para entidades del tercer sector —de los cuales 918.000 se destinan a inversión— y la asunción del coste del transporte y actividades de escuelas especiales por parte de la Diputación.