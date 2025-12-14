La rotonda del Eix Pirinenc en Montferrer, en marzo

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Las obras para construir la rotonda que regulará el tráfico de vehículos en el cruce del Eix Pirinenc (N-260) con la carretera que conduce al aeropuerto y al pueblo de Montferrer, en el Alt Urgell, empezarán a finales de marzo del próximo año. El anuncio lo hizo ayer el alcalde de Montferrer i Castellbò, Albert Marquet, que espera que esta glorieta ”acabe siendo una realidad” y no sufra más retrasos.

El ministerio de Transportes adjudicó la construcción de la rotonda el pasado verano por 729.630 euros a la empresa Pasquina. La previsión inicial era empezar los primeros movimientos de tierra antes de la campaña de invierno, según indicaron fuentes del Gobierno español el pasado verano. Este tramo del Eix Pirinenc soporta un movimiento de 15.000 vehículos al día.

Vecinos e instituciones llevan más de una década reclamando la mejora de la seguridad en esta intersección. Ya en el año 2013, familias de la escuela de Montferrer iniciaron movilizaciones para denunciar la peligrosidad de la vía, que parte en dos el municipio. El cruce está regulado actualmente con varias isletas y señales de ceda el paso en la carretera nacional, y con señales de stop en la carretera local.

El ministerio de Transportes convocó un primer concurso público en 2022 que quedó desierto. Volvió a licitar la obra tras revisar al alza el precio de salida, que aumentó en más de un 40% (841.613 euros). El plazo de ejecución de los trabajos será de cinco meses. El principal problema de este punto es la dificultad de incorporación de los vehículos que salen de Montferrer y Aravell hacia la carretera principal, sobretodo en los momentos de más tráfico.