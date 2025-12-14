Licitan por 29 millones la comisaría central de los Mossos en Ponent

Publicado por S. COSTA D. REDACCIÓN Creado: Actualizado:

Infraestructures de la Generalitat sacó el viernes a concurso un contrato valorado en 29,3 millones de euros para redactar el proyecto y ejecutar las obras de la futura sede central de los Mossos d’Esquadra en la Región Policial de Ponent. Se trata de la segunda comisaría que habrá en la capital del Segrià. También será la sede de los Agentes Rurales y estará ubicada en una finca del barrio de La Bordeta, como avanzó SEGRE.

El presupuesto de licitación destina 1,3 millones para la redacción del proyecto, mientras que los 28 millones restantes serán para la construcción del edificio y la urbanización y adecuación de la finca. El plazo de ejecución previsto en el contrato es de 12 meses para redactar el proyecto y 29 meses para construir el equipamiento. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas para optar a adjudicarse el contrato hasta el 14 de enero.

Esta será la sede de la Región Policial de Ponent, que abarca las comarcas del Segrià, Pla d’Urgell, Les Garrigues, la Noguera, el Urgell y la Segarra. La previsión es que el complejo también incluya la nueva sede de los Agentes Rurales en el Segrià. Asimismo, la actual comisaría de los Mossos en la capital del Segrià, situada en la calle Sant Hilari, será específica para la comarca.

La futura comisaría es un compromiso que asumieron la Generalitat y la Paeria hace años y se construirá en una finca municipal de la avenida Fontanet, en el barrio de La Bordeta, después de que se descartara edificarla en el Centro Histórico al no haber solares que cumplieran los requisitos necesarios para acoger este equipamiento. De hecho, el pasado julio la Paeria aprobó la cesión del solar a la Generalitat para que iniciara los trámites para la construcción del edificio. Cabe recordar que, desde mediados de este año, se está construyendo una nueva comisaría de los Mossos en Mollerussa, que será la sede del Área Básica Policial Pla d’Urgell—Les Garrigues.