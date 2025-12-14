Los regantes del Segarra-Garrigues reclaman rebajar el precio del agua: “Ahora es inviable”

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El presidente de la comunidad de regantes del canal Segarra-Garrigues, Josep Maria Jové, advirtió ayer que el actual precio del agua “no es asumible” y que “el que tenemos este año (0,1567 euros el metro cúbico) no lo aceptaremos para 2026. Ahora los cultivos extensivos son inviables, perdemos dinero”. Lo dijo durante la asamblea general del canal. Según Jové, mantienen negociaciones con la administración para redefinir los criterios de cálculo del precio del agua. “No pedimos ayudas ni subvenciones”, aseveró, pero añadió que “estamos pagando toda la infraestructura”, cuando utilizan una ínfima parte y algunas de las construcciones están en desuso al estar en zona zepa.

El Segarra-Garrigues riega ahora unas 14.000 hectáreas y en unos meses podrían hacerlo 20.000. Aun así, el canal principal continúa infrautilizado respecto a las 70.000 hectáreas que contemplaba el proyecto inicial.

La asamblea aprobó el presupuesto de la comunidad para 2026, que asciende a 425.800 euros, unos 36.000 euros más que este año.

Otro de los asuntos tratados fue la renovación de la concesión de agua ante la CHE, con el objetivo de adaptar los derechos de uso a la superficie realmente regable. Actualmente, el Segarra-Garrigues riega de una reserva de 100 hectómetros cúbicos de agua de Rialb, cuyo titular es la Confederación Hidrográfica del Ebro. “La concesión original se pidió en 1985 para 80.000 hectáreas, pero hoy en día solo podemos regar unas 65.000 porque una parte del territorio está dentro de las zepas y no se puede poner en regadío”, dijo Jové. El nuevo planteamiento de la comunidad pasa por solicitar la concesión en dos fases. “Ahora hemos pedido el reconocimiento para 31.000 hectáreas, y dentro de unos siete u ocho años, cuando el canal esté completamente acabado, se ampliará a las hectáreas realmente regadas”, detalló el presidente.

Por otra parte, siguen pendientes algunos trámites técnicos, como la firma del acta que permitiría llenar el embalse de l’Albagés. Protección Civil ha planteado requerimientos adicionales.

El riego de la Conca de Tremp incorpora 40 hectáreas

La comunidad de regantes de la Conca de Tremp incluirá en la superficie regable la zona de les ínsules, una veintena de hectáreas situada al pie del embalse de Sant Antoni, y que pasarán a recibir el agua por presión desde la presa. Este es uno de los principales acuerdos que adoptó, por unanimidad, la asamblea de la entidad en la reunión que celebró ayer en el Auditori del Epicentre de la capital del Pallars Jussà. La asamblea también dio el visto bueno, y también por unanimidad, a la incorporación de otras veinte hectáreas de huertos y fincas de pequeñas dimensiones que, aunque disponen de su propia acequia, han solicitado incorporarse al sistema. Por otro lado, la asamblea de los regantes acordó destinar 30.000 euros al pago de la compra de su sede, situada en la calle Magistrat Saura, en un local que antes había ocupado la Fundació Agrària Montsec. Los regantes debatieron sobre la continuidad de las obras de modernización del riego existente y su ampliación, así como de la posibilidad de poner en marcha una concentración parcelaria. El desarrollo de los riegos de la Conca de Tremp es una compensación territorial que La Canadiense incumplió tras construir los embalses del Pallaresa hace un siglo.

La cuarta parte del Canal d’Urgell vota hoy sobre la modernización

Los propietarios de una cuarta parte de las hectáreas de la zona regable del Canal d'Urgell están convocados hoy para pronunciarse sobre el proyecto de modernización del sistema en las votaciones de las comunidades número 1, 5 y 12, con sedes, respectivamente, en Montgai, Linyola y Bellvís. Entre las tres comunidades suman algo más de 17.200 de las 70.000 que suma toda la superficie regable. La colectividad número 20, con domicilio también en Linyola y que agrupa 987 hectáreas de ese municipio, Térmens, Vallfogona de Balaguer y Bellvís, suspendió las votaciones que inicialmente habían sido convocadas para ayer. Es la primera comunidad que no vota.