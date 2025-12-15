Buscan repoblar el centro histórico de Tàrrega para evitar nuevos derrumbes

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El derrumbe parcial de un edificio deshabitado en el número 34 de la calle Urgell el pasado 4 de diciembre ha vuelto a poner en primer plano el deterioro del centro histórico de Tàrrega. El incidente, que ha obligado a derribar de forma preventiva otros cuatro edificios colindantes, ha actuado como detonante de actuaciones que el consistorio asegura que ya estaban en marcha para revertir la situación de esta zona de la ciudad. Arrastra desde hace años una combinación de abandono, desinversión y falta de uso habitacional, y alberga un importante número de inmuebles vacíos y deteriorados.

Los trabajos de demolición siguen en curso y gran parte de la calle está aún acordonada. El concejal de Urbanismo, José Luis Marín, recuerda que los inmuebles afectados forman parte de un plan de reordenación urbanística que prevé esponjar la zona y crear un nuevo espacio público conectado con la calle Capellans.

Dos de los edificios estaban en proceso de expropiación y los otros tres ya pertenecían al ayuntamiento. “Lo ocurrido en la calle Urgell evidencia un problema en el que ya trabajábamos”, afirma Marín, que defiende una estrategia global de recuperación para “dignificar el entorno de la plaza Major y el casco antiguo”.

El caso de la calle Urgell refleja una realidad compartida por el conjunto del centro histórico. Muchos inmuebles tienen estructuras antiguas, propiedad fragmentada y largos periodos sin uso, lo que dificulta las inversiones y aumenta el riesgo de degradación. Según Marín, “el deterioro de los barrios antiguos es un fenómeno generalizado y Tàrrega no es una excepción”.

En paralelo, la asociación de vecinos del casco antiguo, con el apoyo de la entidad Repoblem y del ayuntamiento, desarrolla la campaña ‘Rehabitem el Casc Antic’, para movilizar vivienda vacía en el barrio. El proyecto comenzó con la revisión exhaustiva del censo de viviendas. La presentación de los primeros resultados está prevista para mañana. Los vecinos denuncian además desde hace tiempo el deterioro y la falta de inversión en el castillo.

Según datos del consistorio, más de un millar de viviendas permanecen vacías en toda la ciudad, no únicamente en el casco antiguo, aunque solo una pequeña parte está disponible para alquiler. Esta falta de oferta ha llevado al consistorio a impulsar desde principios de año una campaña dirigida a los propietarios para incentivar la incorporación de pisos vacíos a la bolsa municipal de alquiler asequible. El balance, de momento, es limitado pero positivo: trece propietarios han activado sus viviendas poniéndolas en el mercado.

Reactivación económica con la campaña de los escaparates vacíos

El ayuntamiento ha reforzado las medidas de dinamización con nuevas campañas de escaparates, mejora de la iluminación y aumento de la vigilancia, además de instalar cámaras de seguridad en puntos como la plaza de Sant Antoni. Una de las iniciativas más directas es la activación de escaparates vacíos, con contratos de comodato: los propietarios ceden temporalmente el escaparate a cambio de que el ayuntamiento asuma el coste eléctrico y garantice su liberación en caso de venta o alquiler. Se utilizan para información municipal o exposiciones, con el doble objetivo de dar visibilidad a los locales y reanimar el entorno urbano.

Un plan integral para el centro histórico con más recursos

El ayuntamiento prepara un proyecto que optará a ayudas del Pla de Barris para la mejora urbanística del casco antiguo. Según Marín, su recuperación “es una responsabilidad compartida”: el consistorio debe invertir y garantizar la seguridad, pero “sin la implicación de los propietarios privados y sin instrumentos legales que faciliten la rehabilitación en contextos de multipropiedad, el margen de actuación es limitado”. La campaña organizada por los vecinos del casco antiguo ha incluido conferencias sobre masovería urbana y cooperativismo, así como asesoramiento técnico gratuito de arquitectos especializados en rehabilitación.