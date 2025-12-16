La Diputación de Lleida reducirá los plazos de tramitación de las ayudas este mandato
Ha rebajado la interinidad del 40% al 10%, según el presidente, Joan Talarn
La Diputación trabaja para incorporar este mandato, que finaliza en mayo del 2027, la figura del gestor de expedientes para intentar reducir los tiempos de tramitación a entre tres y cuatro meses. Así lo han explicado este martes el presidente, Joan Talarn (ERC), y el vicepresidente primero, Agustí Jiménez (PSC), en el tradicional encuentro con los medios de comunicación en las puertas de la Navidad.
Talarn y Jiménez han reconocido que los tiempos burocráticos actuales su largos y han reiterado que uno de los propósitos del equipo de gobierno es la simplificación administrativa. El gestor de expedientes tiene que gestionar el "trazado" de trámites como ayudas, subvenciones o proyectos de obras. Este figura no sólo está pensada para la corporación provincial, sino también para ayudar a los ayuntamientos a agilizar la administración local.
Por otra parte, Talarn ha incidido en el esfuerzo que se ha hecho en la estabilización del personal y ha dicho que la interinidad de la plantilla de la Diputación se ha recortado del 40% al inicio del mandato hasta el 10% actual: "Somos una de las instituciones con menos interinos", ha dicho.
También ha celebrado el anuncio de Junts de que aprobará los presupuestos del equipo de gobierno (ERC, PSC, UA y APL) en el pleno del jueves. El PP, por su parte, ha confirmado que votará en contra por el bajo índice de ejecución presupuestaria.