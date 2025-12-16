Pacto para mantener los exámenes de conducir

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Los vecinos de la comarca del Alt Urgell, de la Cerdanya y de parte del Solsonés podrán seguir acudiendo a La Seu para los exámenes teóricos del permiso de conducir. Será así gracias al convenio que firmó ayer el ayuntamiento y la Jefatura Central de Tráfico y que supone una inversión de 22.000 euros por parte del consistorio. Este asume la implantación de una aula informatizada para poder hacer frente al cambio del sistema de exámenes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y la compra de 25 ordenadores con pantallas táctiles.

El alcalde, Joan Barrera, y la responsable provincial de Tráfico de Lleida, Maria José Soler, firmaron el convenio entre el organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico y el ayuntamiento. Para Barrera, “esta es una muestra más de nuestra apuesta por acercar los servicios a la ciudadanía”. De no haber asumido esta inversión, los vecinos de las tres comarcas se verían obligados a desplazarse hasta Lleida o la Pobla de Segur para las pruebas teóricas del permiso de conducir. Soler indicó que durante este año ha habido más de 1.500 exámenes teóricos en La Seu, 1.311 pruebas prácticas y 450 exámenes de pista. La responsable provincial avanzó que también están en conversaciones con La Pobla para implantar también el nuevo sistema informatizado. El aula estará lista en enero en el Centre Empresarial i Tecnològic de l’Alt Pirineu, ubicado en Les Monges.