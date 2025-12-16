La planta de biogás de la Sentiu de Sió recibe la autorización ambiental definitiva

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La planta de biogás Cobirgy impulsada en La Sentiu de Sió ha recibido la autorización medioambiental definitiva de la Generalitat de Catalunya. Este proyecto, impulsado por Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) y un grupo de ganaderos locales, completa así su tramitación administrativa tras obtener también la Autorización de Urbanismo definitiva en verano de 2024.

Las obras de construcción comenzarán durante el primer semestre del próximo año y se prolongarán aproximadamente dos años, según CIP, que explica que la infraestructura implementará tecnología de vanguardia, ya probada por la compañía en instalaciones similares por toda Europa, incluyendo un avanzado sistema de tratamiento de aire que impedirá la emisión de olores fuera del recinto. Además, el transporte de residuos ganaderos se realizará en camiones cisterna herméticamente sellados para garantizar la ausencia de derrames u olores durante los traslados.

La planta Cobirgy procesará aproximadamente 500.000 toneladas anuales de materia prima verde, principalmente purines de cerdo, estiércol bovino, residuos avícolas de granjas cercanas, subproductos de matadero y otros desechos orgánicos industriales no peligrosos. Este material se transformará en biometano que será inyectado directamente a la red de gas natural existente.

Según los impulsores, el proyecto responde a un reto crucial para las más de 1.000 explotaciones ganaderas de la zona, declarada como vulnerable por su elevado Índice de Carga Ganadera (ICR). Más del 80% del purín procesado procederá de granjas situadas en un radio de 15 kilómetros, lo que limitará el incremento del tráfico de vehículos pesados a menos del 3% respecto a los niveles actuales.

Por otra parte, durante la fase de obras se crearán hasta 100 empleos temporales, mientras que, una vez en funcionamiento, la planta generará 40 puestos de trabajo permanentes entre directos e indirectos. Además, el proyecto promete un fuerte impacto socioeconómico para los municipios circundantes, contribuyendo al desarrollo sostenible de la comarca de la Noguera.