Concierto solidario de la Coral de Miralcamp

La Coral de Miralcamp celebró el domingo su tradicional concierto de Navidad en el Casal Cultural, en una cita que reunió a un numeroso público y que dio el pistoletazo de salida a la programación navideña local. Bajo la dirección de Josep Rosinach, el recital combinó el repertorio habitual de estas fechas con la incorporación de varios jóvenes estudiantes, que se sumaron a la interpretación en distintas piezas. Más allá del componente musical, el concierto tuvo un marcado carácter solidario, ya que sirvió para recaudar fondos para La Marató de 3Cat.