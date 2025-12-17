SEGRE

Concierto solidario de la Coral de Miralcamp

La coral, acompañada por el alcalde, Melcior Claramunt, y estudiantes que participaron en el concierto. - A.MIRALCAMP

La coral, acompañada por el alcalde, Melcior Claramunt, y estudiantes que participaron en el concierto. - A.MIRALCAMP

Publicado por
Redacció

Creado:

Actualizado:

En:

La Coral de Miralcamp celebró el domingo su tradicional concierto de Navidad en el Casal Cultural, en una cita que reunió a un numeroso público y que dio el pistoletazo de salida a la programación navideña local. Bajo la dirección de Josep Rosinach, el recital combinó el repertorio habitual de estas fechas con la incorporación de varios jóvenes estudiantes, que se sumaron a la interpretación en distintas piezas. Más allá del componente musical, el concierto tuvo un marcado carácter solidario, ya que sirvió para recaudar fondos para La Marató de 3Cat.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking