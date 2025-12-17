Ester Gasol sustituye a Raül Aguilar como edil de Junts en el consistorio

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Ester Gasol, que ocupaba el número cinco en la candidatura de Junts per Mollerussa-Compromís Municipal en las elecciones de 2023, tomará posesión del acta de concejala en el pleno extraordinario convocado para mañana. Gasol se incorporará al pleno del consistorio para sustituir a Raül Aguilar, que formalizó su renuncia a finales de noviembre por motivos personales. Aguilar era hasta entonces concejal de Educación, portavoz del grupo municipal de Junts per Catalunya y segundo teniente de alcalde. El alcalde, Marc Solsona (APL), explicó que, por ahora, no se ha cerrado cómo quedará el nuevo cartapacio municipal ni el reparto de funciones tras la salida del anterior edil. El pleno también abordará la aprobación del convenio entre el ayuntamiento y el consell del Pla d’Urgell para el programa Treball i Formació, la aplicación pendiente de un incremento retributivo del 0,5% del complemento específico correspondiente a 2024 y 2025 para la plantilla municipal y dos expedientes de reconocimiento de crédito.