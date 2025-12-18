Nuevo parking de larga duración en Alcarràs: está pensado para personas de fuera que trabajan en la localidad

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Alcarràs estrenó hace una semana un nuevo parking gratuito con capacidad para 94 plazas en la avenida Onze de Setembre pensado, especialmente, para personas foráneas que trabajan en la localidad o van a ella a hacer gestiones que precisan un estacionamiento superior a los 90 minutos. Este es el tiempo máximo de la nueva zona verde de aparcamiento de rotación que se pondrá en marcha a finales de enero. Este parking se recomienda para dejar libres las calles del centro urbano y reducir la presión de los vehículos en las calles más estrechas, según fuentes municipales. De hecho, forma parte de las actuaciones que se ejecutan para transformar y mejorar la movilidad en el casco histórico.

El nuevo estacionamiento se suma a otras medidas para promover el uso eficiente del espacio público y una mayor rotación de los vehículos en horario comercial. Se han identificado zonas de alta y baja rotación. En las primeras, señalizadas con líneas rojas, solo se podrá aparcar un máximo de 45 minutos y se sumarán a las que ya hay en la actualidad, mientras que las de baja rotación, que se pintarán con líneas verdes y son una innovación, permitirán un máximo de 90 minutos siempre dentro de los horarios establecidos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 al 8 de la tarde, y los sábados de 9 a 2, excepto festivos.

Según el consistorio, serán zonas reguladas las que tengan el perímetro debidamente marcado con líneas rojas y verdes, ya que no todo el núcleo urbano quedará sujeto a la alta o baja rotación. Con esta intervención se garantiza que todo el mundo pueda estacionar en el centro gratis haciendo uso de un reloj de estacionamiento marcando la hora de llegada. La Policía Local velará por el correcto funcionamiento del sistema. El reloj de estacionamiento se podrá obtener en el ayuntamiento. La nueva ordenación también comportará una reducción de la circulación en la zona peatonal de la calle Major y por la plaza Quelet donde solo pueden acceder los vecinos y personal debidamente autorizado.

Pese a estas limitaciones, se podrá circular con normalidad por las calles del centro que no sean de uso exclusivo de peatones. En este sentido, el ayuntamiento recomienda utilizar vias principales como la N-II o la avenida de Vallmanya (L-800) que pueden suponer un recorrido más largo aunque son rutas más ágiles con una mayor capacidad para absorber vehículos. Esta reorganización no afecta a las plazas de estacionamiento destinadas a personas con discapacidad ni a las zonas de carga y descarga que continuarán existiendo y si es preciso, se reubicarán en espacios próximos para evitar problemas. Esta mejora ha sido posible gracias a las ayudas de la conselleria de Territorio que han permitido también remodelar la plaza de la Església, la de Francesc Macià y el espacio público del centro.