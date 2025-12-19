SEGRE

Interrumpida la circulación de trenes de Rodalies entre Lleida y Puigverd de Lleida por una incidencia

Hay una falta de tensión en la catenaria y se ha establecido un servicio alternativo con autobuses, según Adif

Vista de l’estació de trens de Lleida - Ingrid Segura

La circulación de trenes de Rodalies entre las estaciones de Lleida y de Puigverd de Lleida se encuentra interrumpida este viernes por la mañana por falta de tensión en la catenaria, según Adif. La incidencia afecta a los trenes que circulan en el tramo entre la capital del Segrià y Sant Vicenç de Calders y se ha establecido un servicio alternativo por carretera.

