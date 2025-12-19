Llega a juicio la muerte de una joven pareja de excursionistas leridanos en Aigüestortes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La tragedia ocurrida en septiembre de 2020 cuando dos jóvenes excursionistas leridanos murieron por hipotermia en el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Mauriri, se dirime ahora en los juzgados contencioso-administrativos en una causa contra la Generalitat.

La vista oral, en la que ya han comenzado a declarar responsables de este espacio natural protegido, se celebra dos años después de que la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat rechazara indemnizar a las familias, que pedían 294.032 euros, al concluir que el parque no vulneró las medidas de protección y que no existió un funcionamiento anormal de los servicios públicos. El dictamen descartó la reclamación patrimonial presentada por los allegados de la pareja, ambos médicos de 27 años, que desaparecieron cuando hacían una travesía de varios días y fueron hallados sin vida junto al Estany de Pòdo tras un operativo de búsqueda cuatro días después. En el juicio contencioso, los testimonios deberán aclarar qué protocolos se aplicaron, qué información se facilitó a los visitantes y qué decisiones se adoptaron respecto a la activación de los planes de autoprotección y de los dispositivos de búsqueda y rescate.

Los familiares sostuvieron que la muerte pudo haberse evitado y acusaron a la Administración de negligencia. Argumentaron en su momento que, pese a existir una alerta por fuerte viento y temporal, la dirección del parque no activó el plan de autoprotección, no limitó las actividades, ni cerró accesos, ni facilitó información clara del riesgo meteorológico a los visitantes, lo que impidió a la pareja calibrar los peligros de continuar la ruta. Denunciaron que los dispositivos de rescate no se movilizaron con la celeridad necesaria, ya que, según su versión, durante los dos primeros días no se desplegaron todos los recursos pese a que los jóvenes no llegaron al refugio donde tenían reserva y se dio la voz de alarma, y que esa demora redujo las posibilidades localizarlos a tiempo.