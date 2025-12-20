Mès seguretat e sostenibilitat entath refugi de Colomèrs
Eth Conselh Generau d’Aran a invertit ena milhora des pòrtes deth refugi de Colomèrs entà refortir-ne era seguretat, milhorar era eficiéncia energetica e auançar entà auer ues installacions mès sostenibles e adaptades ar entorn climatic dera Val d’Aran. Aguesta intervencion forme part deth projècte europèu Desir-Poctefa, adreçat a modernizar e hèr mès sostenibles es refugis deth Pirenèu. Era intervencion a permetut un major isolament der equipament entà perméter un espaci mès comòde e segur entàs montanhaires e trabalhadors d’aguest equipament. Atau madeish, contribuís ara preservacion dera montanha coma un espaci viu, segur e integrat enes estratègies de sostenibilitat deth territòri.