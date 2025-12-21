Muere un vecino de Alcarràs de 84 años atropellado por un camión

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un vecino de Alcarràs de 84 años falleció ayer en el hospital tras resultar herido de gravedad el viernes al ser atropellado por un camión articulado en la N-II, en el polígono Polinasa de este municipio del Segrià. Según informó ayer el Servei Català de Trànsit, el atropello, cuyas causas se están investigando, tuvo lugar el viernes a las 12.20 horas, cuando recibieron el aviso los Mossos d'Esquadra. Concretamente, los hechos tuvieron lugar a la altura del kilómetro 448, según confirmó Trànsit. La víctima, R.G.G., vecino de Alcarràs, fue trasladado en estado muy grave al hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Finalmente, ayer por la mañana falleció en este mismo centro.

Se trata de la segunda víctima mortal de tráfico que tiene lugar esta semana en Ponent. El jueves, un conductor de 62 años y vecino de Lleida perdió la vida a primera hora de la tarde al chocar frontalmente el turismo que conducía contra un camión en la carretera N-230 en Gualda, a la salida de Balàfia. El siniestro se produjo alrededor de las 14.30 horas en el kilómetro 3,5 cuando, por causas que se están investigando, colisionaron un camión de Aqualia y un coche, quedando cortada la carretera unas dos horas en ambas direcciones. Ya son 30 las personas que han fallecido en lo que llevamos de año en accidentes en Lleida, dos más que en el mismo periodo del año pasado.

Por otra parte, cinco personas resultaron ayer heridas, tres de gravedad y dos menos graves, en una colisión entre tres vehículos en la C-53 en Bellmunt d’Urgell. El aviso se recibió a las 19.23 horas y se activaron seis dotaciones de los Bomberos. En uno de los vehículos quedó atrapada una persona, en el segundo, otras dos, de edad avanzada, mientras que en el tercer turismo pudieron salir por su propio pie.

Entretanto, una persona resultó herida de carácter leve en una salida de vía de un vehículo ayer de madrugada en la C-14 en Ciutadilla. También hubo otros accidentes en la carretera L800 en Alcarràs y una colisión en la N-230 en Torrefarrera. En Navès, un vehículo volcó en la C-26, que tuvo que ser cortada, y los Bomberos auxiliaron al conductor, de edad avanzada, a salir, pero no resultó herido.