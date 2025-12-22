Culmina la renovación de la iluminación de los polígonos con led

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tàrrega ha culminado la renovación de la iluminación de los polígonos industriales de la Canaleta, Riambau y Llevant con tecnología led. La medida prevé generar un ahorro de casi un 60% en el consumo energético y aumentar la dotación de iluminación en los espacios para ganar en seguridad y visibilidad. En total, se han instalado 183 luminarias con la siguiente distribución: 74 puntos de luz en el polígono de La Canaleta, 47 en el polígono Levante y 52 en el polígono Riambau, además de 10 más en las rondas y rotondas de acceso a estas zonas. También se han instalado 10 nuevas columnas de 9 metros de altura para renovar las que estaban dañadas. La empresa Serviener SL ha realizado los trabajos con una inversión de 13.976,42 euros, mientras que el coste de compra del material ha sido de 34.132,29 euros.

El concejal de Urbanismo y Transición Energética, José Luis Marín, explicó que “esta actuación permite mejorar la iluminación en los polígonos ya que algunos puntos de luz habían dejado de funcionar por el paso del tiempo y, además, ofrecemos una mayor seguridad a las empresas y los trabajadores. También logramos un ahorro económico y damos un paso adelante en sostenibilidad”.