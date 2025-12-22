Un árbol de Navidad de ganchillo hace pueblo

La mayoría de las mujeres participantes, con su creación que estas fiestas lucirá en la plaza. - LAIA PEDRÓS

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Un grupo de mujeres de Els Omells de Na Gaia ha confeccionado un árbol de Navidad de ganchillo de casi tres metros, hecho con 120 cuadrados de lana unidos con 600 bridas. La estructura la ha construido la empresa local Bressols i Trones Folch.

Las participantes, que se hacen llamar las mujeres del antiguo colegio, se reúnen cada tarde en la antigua aula de la escuela, cerrada en 2022. Empezaron a encontrarse allí para disfrutar de juegos de mesa y conversar, pero este año decidieron probar algo distinto: hacer ganchillo, y de allí surgió la idea de crear un árbol de Navidad entre todas, que empezaron a confeccionar en octubre.

El ayuntamiento les ha cedido el espacio y el trabajo se ha ido haciendo poco a poco. Muchas han aprendido la técnica por primera vez, siguiendo tutoriales de internet o con la ayuda de otras vecinas.

El árbol, de casi tres metros, ha supuesto muchas horas de trabajo y de coordinación, pero también ha servido para reforzar los lazos entre los vecinos. Con la lana que ha sobrado, ya piensan en otros proyectos: un toldo para el local social o decorar las calles en verano.

El colegio, cerrado desde hace tres años, sigue teniendo vida. Cuando bajaron las persianas, las vecinas pidieron al ayuntamiento poder usar el espacio para reunirse y hacer actividades, y con el tiempo han conseguido que vuelva a ser un punto de encuentro para el pueblo.