El enigma de la ‘manzaneta de pastor’ y su ausencia

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

En Esplús, y en la Llitera en general, ya nadie habla de la manzaneta de pastor, el fruto del espino albar (Crataegus monogina) o majuelo, porque ya no hay. Ese arbusto ha desaparecido de la zona, como de la mayor parte de la zona llana de la cuenca del Ebro, por el avance de la aridificación impulsada por el calentaminto global.

La ausencia del objeto puede ser, en cualquier espacio cultural, causa de la desaparición de la palabra que lo designa; o de su mutación, como ocurrió con el regal, que pasó de designar a la acequia que llevaba agua a los campos a hacerlo con el campo.

Tres vecinos de Esplús (Llitera), Víctor Bayona, historiador local y presidente del Cellit (Centro de Estudios de la Llitera); Maria Alba Faro y Paola Castro, apoyados por el filólogo Diego Gibanel, han recogido en un libro un millar de Palabras moribundas de la localidad para evitar que se pierdan.

La recopilación muestra “cómo hablaban nuestros abuelos, padres y en menor medida nosotros mismos” en un pueblo que “no tiene una lengua propia ni pretende tenerla” y cuyo léxico acumula, gracias a las migraciones, influencias castellanas, catalanas, andaluzas, extremeñas, turolenses y zaragozanas, señala la introducción. “Todas esas personas han ido enriqueciendo con palabras y expresiones lo que en Esplús se hablaba, o mejor dicho cómo se hablaba”, añaden.

“Estas expresiones y palabras moribundas, quizás no desaparecerán si al menos dejamos testimonio escrito de ellas”, plantean.