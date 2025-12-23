Fuga de oxígeno en el hospital de La Seu

Sorpresa ayer al mediodía por una fuga de oxígeno líquido de un tanque que suministra a la Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell, que no causó ninguna afectación en el centro médico. Según fuentes del hospital, los operarios estaban cargando el tanque y se desprendió el tubo, lo que provocó una fuga de oxígeno en la vía pública. Por motivos de seguridad, se activó el protocolo para estos casos y se acordonó unos 30 metros de la zona durante dos horas. La pequeña fuga, que se registró en el exterior del hospital, causó sorpresa entre los vecinos, al ser un oxígeno que queda evaporado en el aire, pero no supuso ninguna afectación. El hospital dispone de un sistema de seguridad adicional para garantizar el suministro. Hasta la zona acudieron los Bomberos, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana.