La nevada apuntala el esquí para Navidad, con los hoteles casi al 100%

La nevada que comenzó a caer en las comarcas de montaña el domingo y siguió ayer dejó más de 20 centímetros de nieve nueva en varios municipios del Pirineo. La previsión de bajas temperaturas y nuevas precipitaciones esta primera semana de fiestas aseguran las buenas condiciones de la nieve en uno de los mejores arranques del sector y garantizan una buena ocupación en los establecimientos turísticos. El patronato de Turismo de la Diputación avanzó ayer que la ocupación media en los alojamientos del Pirineo y el llano se sitúa en un 70% entre Navidad, Fin de Año y Reyes, si bien el porcentaje se dispara en los establecimientos del Pirineo especialmente entre el 30 de diciembre y el 2 de enero. Para entonces, los hoteles del Pirineo rozarán el lleno; los bungalows, entre el 80% y el 100% y el turismo rural, el 95%.

El vicepresidente del patronato de Turismo, Juan Antonio Serrano, remarcó que las estaciones de esquí prevén vender más de 190.000 forfaits entre Navidad y Reyes y que tras la nevada los complejos trabajan para ampliar la superficie esquiable. En las estaciones de nórdico, la nevada les permitió abrir al 100%. Destacaron los 20 centímetros registrados en Lles de Cerdanya. Su director, Ramon Sellés, explicó que ayer tenían espesores de 30 a 45 cm. En Tuixent-La Vansa, el responsable, Albert Nadal, dijo que ayer prepararon todos los circuitos y contabilizaron gruesos de 25 cm en la zona de debutantes y 35 en las cotas altas.

La nieve cubrió ayer de blanco pueblos y cotas bajas del Pirineo. La cota fue bajando según la zona, pero se situó en determinados momentos en torno a los 900 metros, de forma que nevó en lugares como Sort, Bellver, Esterri o Isil, entre otros. La precipitación provocó problemas a las vías de acceso del Pirineo con obligatoriedad de llevar cadenas en al menos 11 de ellas mientras que en otras tantas se circuló con nieve y en algún tramo se restringió el paso de vehículos de tercera categoría, como fue el caso de la N-260r e Bellver.

La comarca más afectada fue el Pallars Sobirà, seguida de la Cerdanya, la Val d’Aran y el Alt Urgell. Mientras, las temperaturas cayeron hasta los 11 grados negativos anoche en Boí o los 9 negativos en la Bonaigua.