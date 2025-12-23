La Seu d'Urgell se vuelca en el belén

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

Más de 120 figurantes y una veintena de personas en el equipo organizador han estrenado, el fin de semana, la que va camino de convertirse en una de las representaciones navideñas más destacadas del Alt Urgell. Se trata del Pesebre Viviente de La Seu, que este año celebra la segunda edición y que ha transformado los espacios más emblemáticos de las calles del centro histórico y el interior de los claustros de la Catedral de Santa Maria d’Urgell en un recorrido por la vida cotidiana y los oficios tradicionales de la comarca. El itinerario recorre la calle Canonges, Sant Roc, el Pati Palau y el entorno del templo románico.

La representación comienza en el patio de la Biblioteca Sant Agustí, donde una guía hace una breve introducción del significado del proyecto. Al acabar, los visitantes son acompañados a lo largo del recorrido, que incluye cerca de una treintena de escenas bíblicas y recreaciones de oficios medievales. Las escenificaciones trasladan a los asistentes para conocer la vida de Jesús, desde la Anunciación a María y el nacimiento, ya dentro de la Catedral, o el obispo Sant Ermengol en los claustros. Destacan novedades de esta segunda edición como el cuadro del escribano u oficios que no estuvieron representados en el primer año del pesebre, como el del cerero.

Los visitantes pueden presenciar este año hasta 5 paradas del mercado, que se verán incrementadas cada año hasta celebrar el próximo 2029 el milenario del mercado semanal de la ciudad. El director de la entidad organizadora, Àlex Riba, agradece a los voluntarios que participan en la representación.

Los visitantes que todavía no han vivido la magia de esta iniciativa popular tienen una segunda oportunidad el próximo fin de semana. Habrá tres pases cada tarde, con un aforo máximo de 250 personas en cada sesión.

Las entradas ya están a la venta, en Codeticket o, físicamente, en el Espai Ermengol. El precio es de 9 euros para mayores de 12 años, que incluyen la visita y la merienda. De 5 a 12 años son 5 euros.