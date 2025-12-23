Muere un motorista en una colisión con un turismo en Torrefarrera

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Un motorista de 62 años falleció la noche del domingo en un accidente registrado en la A-14 en Torrefarrera. Según informó el Servei Català de Trànsit, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso a las 20.34 horas por una colisión, cuyas causas se están investigando, entre un turismo y una motocicleta en el punto kilométrico 5,8 de esta vía. La víctima, J.N.R, es un hombre vecino de Lleida. La acompañante del motociclista y la persona que conducía el turismo resultaron heridas. A raíz del siniestro, se activaron cuatro patrullas de los Mossos, cuatro dotaciones de los Bomberos y tres unidades del SEM. El funeral será hoy en Balaguer.

Es la tercera víctima mortal en accidentes de tráfico en Lleida en solo cuatro días. El pasado jueves, un conductor de 62 años y también vecino de Lleida perdió la vida a primera hora de la tarde al chocar frontalmente el turismo que conducía contra un camión en la carretera N-230 en Gualda, a la salida de Balàfia.

El siniestro se produjo alrededor de las 14.30 horas en el kilómetro 3,5 cuando colisionaron un camión de Aqualia y un coche, quedando cortada la carretera unas dos horas en ambas direcciones. Entretanto, el viernes, sobre las 12.20 horas, se produjo un atropello en la N-II, en el polígono Polinassa de Alcarràs, en el que un hombre de 84 años resultó herido de gravedad y que finalmente falleció a la mañana siguiente en el hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde había sido evacuado tras el accidente. La víctima, vecina de Alcarràs, fue arrollada por un camión articulado a la altura del kilómetro 448.

Las víctimas de tráfico ya superan las de 2024 con 31



Tras la víctima mortal en Torrefarrera, en lo que va de año han fallecido cuatro motoristas en las carreteras leridanas. El primero se registró en febrero tras una colisión entre una moto y un turismo en la N-260 en Montferrer i Castellbò. Falleció el conductor de la motocicleta, un joven de 21 años de Andorra. En mayo, un vecino de Vilanova de la Barca de 21 años falleció en una colisión con un tractor en el Camí del Molí, y en septiembre, un vecino de Torrefarrera de 45 años murió al chocar su moto con un turismo en un camino asfaltado de Vilanova de Segrià.

En Catalunya, 142 personas han perdido la vida en las carreteras catalanas interurbanas, de los que el 44% corresponden a colectivos vulnerables, entre los que destaca el elevado número de motoristas, con 45, además de 13 peatones y cinco ciclistas. Actualmente Interior tiene en marcha una campaña de concienciación para combatir la siniestralidad entre los motoristas basada en la protección, la prevención y la prudencia. Bajo el lema Per evitar accidents, anticipa’t, la iniciativa pretende reducir el número de siniestros mortales y los heridos graves dentro del colectivo. En lo que va de año, 31 personas han fallecido en las carreteras leridanas, una cifra que ya supera la de todo el 2024, con 29.