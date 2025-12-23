Villarte deja la alcaldía de Tiurana el día 31 tras 16 años

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El alcalde de Tiurana, Àngel Villarte (Junts), anunció el pasado sábado a los vecinos su renuncia a continuar como alcalde. Lo hizo durante la tradicional sesión informativa antes de las fiestas navideñas. La renuncia se hará efectiva en el pleno del próximo 31 y es muy probable que lo sustituya su hijo, Genís Villarte. Àngel Villarte lleva 16 años al frente de la alcaldía, desde 2009, y otros 10 anteriores como teniente de alcalde, siendo primer edil Antoni Armengol. “Es hora de dar un paso al lado para que entren nuevas ideas y energías renovadas”, indicó. Agradeció el apoyo a todo el personal que ha trabajado con él en este periodo. También anunció que renunciará al acta de concejal.

El nombramiento como alcalde de Villarte tras la renuncia de Armengol, que estuvo 14 años al frente de la localidad y falleció en accidente de moto en 2018, fue polémico y quedó formalizado en 2010. Armengol dimitió en 2009 de su cargo, dos años después de las elecciones municipales de 2007. Al presentarse a los comicios con listas abiertas, la Junta Electoral Central dio la alcaldía a la segunda, una lista fantasma del PP encabezada por una palentina, María Yolanda Larren Baños que, finalmente, dimitió. Desde entonces, la finalidad de Villarte ha sido consolidar la nueva Tiurana en Solés, ya que el pueblo viejo se encuentra bajo las aguas del pantano de Rialb.

Relevo

Ahora se abre un nuevo proceso y la Junta Electoral Central tendrá que elegir entre los tres candidatos más votados de la lista abierta: Genís Villarte (CM-Junts), Gemma Giné (ERC) y Toni Berguedà (CM-Junts) aunque el primero ya se postula como candidato a sustituir a su padre. Entre los objetivos, sumar servicios y equipamientos en Solés como el nuevo ayuntamiento, inaugurado a principios de este año, o el proyecto de edificio multiusos.