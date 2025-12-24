Balaguer critica su exclusión del Pla de Barris e impulsa obras

La Paeria de Balaguer hizo balance ayer de su gestión del gobierno local durante este 2025, un año que la alcaldesa, Lorena González, calificó de intenso y “de consolidación”. Destacó la esperada ampliación de la escuela Mont-roig, desbloqueada tras quince años, y la concesión de seis millones de euros para el yacimiento del Pla d'Almatà, un proyecto que refuerza el patrimonio y la identidad cultural de la ciudad. No obstante, la alcaldesa mostró su disgusto por la exclusión de Balaguer del Pla de Barris y por el posible cierre de una línea de I3 en la escuela Gaspar de Portolà. Avanzó ha solicitado una reunión urgente con el comisariado del Plan y presentará alegaciones. El objetivo es presentar el proyecto en la próxima convocatoria.

De cara a 2026, las prioridades incluyen la nueva comisaría de la Guardia Urbana, la creación de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y la nueva gatera. También se prevén mejoras en seguridad, limpieza y atención vecinal. En el ámbito deportivo, Balaguer recibirá 180.000 euros para ampliar el pabellón 1 d’Octubre y obras las piscinas del Secà.