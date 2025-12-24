MUNICIPIOS
Balaguer critica su exclusión del Pla de Barris e impulsa obras
Defenderán mantener la línea de I3
La Paeria de Balaguer hizo balance ayer de su gestión del gobierno local durante este 2025, un año que la alcaldesa, Lorena González, calificó de intenso y “de consolidación”. Destacó la esperada ampliación de la escuela Mont-roig, desbloqueada tras quince años, y la concesión de seis millones de euros para el yacimiento del Pla d'Almatà, un proyecto que refuerza el patrimonio y la identidad cultural de la ciudad. No obstante, la alcaldesa mostró su disgusto por la exclusión de Balaguer del Pla de Barris y por el posible cierre de una línea de I3 en la escuela Gaspar de Portolà. Avanzó ha solicitado una reunión urgente con el comisariado del Plan y presentará alegaciones. El objetivo es presentar el proyecto en la próxima convocatoria.
De cara a 2026, las prioridades incluyen la nueva comisaría de la Guardia Urbana, la creación de la Oficina de Atención a la Ciudadanía y la nueva gatera. También se prevén mejoras en seguridad, limpieza y atención vecinal. En el ámbito deportivo, Balaguer recibirá 180.000 euros para ampliar el pabellón 1 d’Octubre y obras las piscinas del Secà.