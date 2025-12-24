La avenida del Canal aspira al Pla de Barris

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Mollerussa trabaja en la preparación de una candidatura para optar al Pla de Barris de la Generalitat con el objetivo de obtener financiación para impulsar actuaciones de mejora urbana y social en una amplia área del municipio. Según explicaron ayer al alcalde, Marc Solsona, y el concejal de Obra Nueva, Josep Maria Garrofé, la propuesta que se está configurando abarca un ámbito extenso que va desde el entorno de la avenida del Canal hasta zonas próximas a la vía, aún por determinar.

El consistorio ya dispone de un estudio previo que identifica las actuaciones necesarias para alcanzar la puntuación requerida y poder optar a las ayudas. La redacción del proyecto se encargará a través de la Associació Catalana de Municipis, con la intención de tenerlo terminado a tiempo para concurrir a la segunda convocatoria de la Generalitat.

El plan autonómico se centra en ámbitos catalogados como Àreas de Atención Especial, que presentan indicadores bajos de renta, déficits de equipamientos o servicios, problemáticas de vivienda o exposición a riesgos ambientales. La convocatoria está prevista que se publique en el primer semestre de 2026.

Será la segunda vez que la capital del Pla d’Urgell opta a esta convocatoria, tras conseguirla por primera vez en 2010 cuando era entonces alcaldesa Teresa Ginestà (PSC). Las obras, sin embargo, no arrancaron hasta 2017, ya con Marc Solsona al frente del ayuntamiento y consistieron en convertir en peatonal el núcleo antiguo, incluyendo las plazas Manuel Bertrand y Pla d’Urgell. También remodelaron la del Ajuntament. El coste final ascendió al 2,6 millones de euros, según se aprobó en un pleno en 2018. La reforma no estuvo exenta de polémica, incluyendo la dificultad de limpiar las baldosas escogidas.

En el ámbito político, el alcalde avanzó que Ester Gasol (Junts), que tomó posesión como concejala en el último pleno, asumirá la cartera de Educación, vacante desde la salida de Raül Aguilar, y también la de Turismo. Esta última área estaba hasta ahora encabezada por Romy Balagué, que pasará a ser la nueva portavoz de los juntistas en el pleno.

Ambas concejalas ejercen actualmente estas responsabilidades en funciones, a la espera de que el nuevo organigrama municipal se oficialice en el pleno de enero.