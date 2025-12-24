Mejoras en el consultorio con nuevos espacios de atención al usuario

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El consultorio médico de Miralcamp ha completado la reforma para mejorar la atención a los pacientes y reforzar la seguridad y la operatividad del equipamiento, con una inversión de 43.000 euros financiada a través del plan de salud de la Diputación de Lleida. El alcalde, Melcior Claramunt, explicó que uno de los cambios principales ha sido el traslado del servicio de atención al usuario, que antes se prestaba en otra dependencia del edificio, que tradicionalmente ha sido la casa del médico y en la parte posterior del edificio. “No era el lugar más adecuado”, señaló. Ahora, este punto se integra en la sala de espera, con el objetivo de facilitar el acceso y hacer más cómoda la gestión de entradas y consultas.

La intervención también ha incluido mejoras en la sala de curas y la creación de una puerta de emergencia que evita tener que atravesar el interior del consultorio en caso de evacuación. “Ahora hay una salida directa”, remarcó el primer edil. Además, se ha renovado la climatización con nuevos aparatos y se ha recolocado el nuevo desfibrilador en la entrada del edificio, a pie de calle, para garantizar un acceso más rápido en caso de necesidad y ampliar su utilidad en el entorno inmediato del consultorio.