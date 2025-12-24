Trece millones para el nuevo centro de residuos en Tremp

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Govern destinará 13,2 millones a la implantación de un nuevo centro supracomarcal para el tratamiento de residuos que dará servicio al Jussà, Sobirà, Alta Ribagorça y Aran. Estará ubicado en Tremp, en las instalaciones del vertedero de Fígols, y permitirá el tratamiento mecánico y biológico de 13.000 toneladas al año de fracción resto y la mejora y ampliación de la planta de compostaje con capacidad para 2.500 toneladas anuales de orgánica. También se ha concedido una ayuda directa de más de 1 millón a actuaciones urgentes de mantenimiento del vertedero actual. A tenor del plan de infraestructuras de la Agència de Residus (ARC), esta es una de las acciones previas al cierre de hasta seis vertederos en Lleida para concentrar el tratamiento de las basuras en Tremp y Montoliu de Lleida. Las obras de Tremp incluyen la urbanización de la parcela, la obra civil y la edificación de naves, maquinaria y equipamientos. En el vertedero, la inversión va dirigida a la balsa de lixiviados, la antigua depuradora de líquidos, la entrada a las instalaciones y la zona de vertido, así como la adecuación del complejo para la prevención de incendios. También se comprará maquinaria.

Grupo de estudio para impulsar el Estatut de Municipis Rurals

Un grupo de estudio y tres comisiones de trabajo impulsarán el desarrollo de las medidas previstas en el Estatut de Municipis Rurals, aprobado el pasado mes de julio por el Parlament, según aprobó ayer el Executiu. Se centrarán en el impacto normativo, el urbanismo, la movilidad y la conectividad de los pequeños pueblos. El executiu también ratificó la nueva gobernanza educativa que se abordará de forma experimental en Aran y en el Urgell para implantar un modelo más descentralizado y mejorar la calidad educativa.