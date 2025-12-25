Bellpuig aprueba un presupuesto de 6,5 M

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellpuig aprobó el lunes un presupuesto de 6.591.000 euros para 2026, un 10% inferior al del presente ejercicio, ya que este 2025 el consistorio ha realizado una importante inversión con la construcción de un nuevo depósito de agua, cuyas obras empezaron hace un par de semanas.

El capítulo de inversiones asciende a 1.187.000 euros. Destaca una partida de 600.000 euros destinada al filtrado y mejora del agua potable, con una subvención de 300.000 euros de la ACA; 120.000 euros para culminar la segunda fase del polideportivo y ampliar el gimnasio (con una ayuda de 51.000 euros de la Diputación); 70.000 euros para la mejora de diversas vías y equipamientos, de los cuales 36.000 irán destinados al entorno del polideportivo y a la avenida Garrigues; 55.500 euros para actuaciones en la deixalleria y 45.000 euros para la renovación de parques infantiles. La concejala de Contratación Pública, Imma Oliva, destacó que se trata de unas cuentas “coherentes con la responsabilidad del gobierno y el estado financiero del consistorio”. El presupuesto contempla también la solicitud de un crédito de 368.000 euros y la apertura de cinco nuevas plazas (dos de administración, una de biblioteca, una de agente municipal y otra de electricidad), además de refuerzos en limpieza y en la llar d’infants. Con este presupuesto, Bellpuig cerrará 2026 con un endeudamiento del 10%.

En el pleno también se adjudicó a Jaume Oró SL el servicio de recogida de basura mediante el sistema puerta a puerta para las cinco fracciones, por un importe de 4,2 millones y ocho años. Además, se dio luz verde a modificar la ordenanza de civismo y convivencia para incorporar mecanismos de sanción contra quienes no cumplan los requerimientos municipales en materia de seguridad o salubridad.