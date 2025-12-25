Payeses y ecologistas coinciden en defender un riego dimensionado en las zepas de Lleida

Publicado por EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Siempre habíamos defendido que la UE no era tan restrictiva, que se podía regar en las zepas (zona especial de protección de aves)”, sostiene Carol Aixut, responsable de Medio Ambiente de la organización agraria UP (Unió de Pagesos), que recibió como “una buena noticia” el posicionamiento de la Comisión Europea sobre esa actividad: “El riego de tierras en una zepa sería posible si dichas acciones se incluyen entre las medidas de conservación establecidas para el lugar”, aseguró un portavoz del organismo europeo a una consulta de SEGRE sobre el rango de garantía de esa figura de conservación.

“Siempre habíamos defendido que se puede regar y la Generalitat siempre ha dicho que no”, anota, mientras apunta a la clave del conflicto sobre la explotación agraria de las zepas, que lleva veinte años enfrentando a payeses y conservacionistas aunque, en el fondo, su grado de confluencia es mayor que el de sus discrepancias.

La clave es el modelo, es decir, la magnitud del regadío y la intensidad de la explotación de la tierra. Y ahí la posición de los agricultores es diáfana. “No queremos exterminar a los animales, queremos convivir, que haya una convivencia”, señala Aixut. “Quizás hemos de hacer una agricultura menos intensiva, algo intermedio” entre el riego de apoyo (1.500 m3/ha año) que ahora es la máxima aspiración de las 38.000 ha de zepa sin exclusión total del agua y los formatos intensivos (9.000 m3/ha año) de dos cosechas de los grandes regadíos.

El planteamiento coincide con el de la SEO (Sociedad Española de Ornitología). “Las zepas y las ZEC (Zona Especial de Conservación) no porhíben nada, siempre y cuando sea compatible con los objetivos de conservación. Esa es la clave”, explica su delegada en Catalunya, Cristina Sánchez, que destaca dos aspectos clave: “las aves que se protegen en Lleida son esteparias” y “su protección incluye algunas cosas que son incompatibles con algunos modelos de regadío, como la conservación del mosaico estepario que constituye su hábitat natural y disponer de menos cubierta vegetal de la que genera la agricultura intensiva”.

“El debate no es riego sí o no, sino qué superficie se riega y cuánto. El tema es qué se pretende hacer”, resume, mientras advierte que formatos como la concentración parcelaria “destruyen ese mosaico”.

Sánchez coincide también con Aixut en la necesidad de apoyar al payés que desarrolla cultivos dimensionados en las zepas. “Llevamos años pidiendo que la PAC prime a los agricultores que prestan un servicio ecosistémico. No podemos pretender conservar el sisón o la calandria si no protegemos al agricultor que cuida el medio”.

“Tendría que haber un apoyo brutal a la gente que se ha quedado en las zepas”, añade, al tiempo que remarca las diferencias de escala, de magnitud e impacto, de la agroindustria y del pequeño agricultor de la explotación familiar.

“Esto es algo muy grave, quizás deberíamos pedir responsabilidad”

“Muchos de los payeses cuyas tierras fueron excluidas del riego se han ido a la ruina ¿Y veinte años después nos dicen que sí que se puede regar?”, plantea Carol Aixut, responsable de Medio Ambiente de la organización agraria UP (Unió de Pagesos), quien considera el posicionamiento de la Comisión Europea favorable a permitir el rego en las zepas (zona especial de protección de aves) como “una gran noticia, pero muy grave para la agricultura”. “Se podía regar con condicionantes, y en lugar de eso hemos optado por llevar a la ruina a la agricultura del llano de Lleida. No sé si no tendríamos que pedir responsabilidades”, anota, en referencia a la Generalitat: “Siempre hemos defendido que se podía regar y siempre nos han dicho que no, y eso ha provocado abandono de la actividad y despoblación”. Los responsables de Comunicación de la conselleria de Agricultura no respondieron a las solicitudes de comentarios de este diario.