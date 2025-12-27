Aran establís un sistèma de pagament pera generacion de residus
Damb incentius tàs comèrci que reciclen
Eth Conselh a aprovat era ordenança fiscau dera taxa entara gestion de residus municipaus entà 2026. Era norma introdusís un sistèma de pagament basat ena generacion reau de residus, qu’establís ua quòta fixa de 145 euros annaus entàs abitatges e 280 entà lotjaments toristics. Aguest modèl vò incentivar era reduccion e separacion selectiva. Atau madeish, aufrís ua reduccion deth 90% dera quòta tà familhes qu’acrediten èster en risc d’exclusion sociau. Entà beneficiar-se d’aguesta mesura, es familhes auràn de demostrar que perceben coma unics ingrèssi, o pensions minimes de jubilacion, veudetat o invalidesa. Era ordenança aufrís dues reduccions addicionaus deth 10% entàs propietaris que hèsquen compostatge domestic o comunitari de rèstes organiques e entàs que hèsquen aumens cinc aportacions annaus enes depòsits de dèishes en dies diferenti. Entàs comèrci, era quòta combine ua part basica, que varie segontes era activitat e superfícia, damb ua variabla automatica que prèmie era separacion selectiva. Era part basica se fixe segontes eth tipe d’activitat e superfícia deth locau, damb marges que van des 190 euros enquias 2.915 entà supermercats de mès de 600 mètres quarrats damb obrador. Ena part variabla s’aplicaràn reduccions en foncion deth reciclatge que se hèsque, que pòt arribar a un descompde deth 50%. Parallèlaments, s’aplicarà ua auta reduccion automatica segontes eth percentatge de fraccion rèsta que genère cada comèrç, entà incentivar era separacion selectiva, e es negòcis que mantenguen ua fraccion de residu generau inferiora ath 10% deth sòn totau receberàn un 50% de descompde ena part variabla.