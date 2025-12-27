Obras en el almacén para que sea más funcional

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Bellmunt d’Urgell ha iniciado las obras de adecuación del almacén municipal, una actuación incluida en el plan de obras municipal. El proyecto contempla una mejora integral del espacio, tanto del interior como el exterior, con el objetivo de optimizar su funcionalidad y las condiciones de trabajo. Destacan el pavimentado de las superficies, los trabajos de desbroce en el entorno, la instalación de un nuevo sistema de iluminación con proyectores led así como la incorporación de agua corriente.

La redacción del proyecto ha ido a cargo de la arquitecta municipal y técnica del consell de la Noguera, Magda Gorgues. Según las previsiones, el plazo de ejecución será de unos dos o tres meses. Con esta actuación el consistorio refuerza el mantenimiento y la mejora de las infraestructuras locales para que sean más funcionales.