Tres años y medio de prisión por apuñalar a un joven en 2023 en Cervera

La Audiencia de Lleida ha condenado a 3 años y medio de prisión por un delito de lesiones a un hombre acusado de asestar cuatro cuchilladas a un chico en Cervera en 2023. El tribunal descarta que los hechos constituyan un delito de homicidio en tentativa, como defendían la Fiscalía y la acusación particular, que solicitaron una pena de 9 años y 11 meses de cárcel. Según la sentencia, el procesado discutió con la víctima a la salida de un local el 12 de marzo de 2023 en la avenida Duran i Sanpere de Cervera. El enfrentamiento derivó en una pelea en la que el condenado agredió a la víctima con una navaja o con elemento similar y le propinó dos puñaladas en el abdomen, una en la cara posterior de la pierna y otra en las costillas, y después huyó del lugar.

El acusado declaró en el juicio que el autor de los hechos era un amigo suyo que también fue detenido por los Mossos, pero que acabó siendo exculpado por la víctima. La Audiencia señala que no tiene “ninguna duda sobre la credibilidad del relato de la víctima”. Según la sentencia, la intención del acusado “no era matar a la víctima, sino menoscabar su integridad física”.

Además de los tres años y medio de prisión por un delito de lesiones con uso de instrumento peligroso, el tribunal le prohíbe acercarse a menos de 200 metros y comunicarse con la víctima durante cinco años. También establece una indemnización de 25.126 euros. La sentencia no es firme y la defensa ya la ha recurrido ante el TSJC.