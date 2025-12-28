Estreno con nota del belén viviente en Rialp

Rialp estrenó ayer el pesebre viviente con una gran implicación popular y un ambiente plenamente navideño. Medio centenar de vecinos de todas las edades se volcaron en sacar adelante esta iniciativa, la primera que se celebra más allá del ámbito escolar, con la voluntad de consolidarla como una nueva tradición dentro de las fiestas de invierno.

La escenificación tuvo lugar por la tarde en los porches de la calle del Mig, que por unas horas se transformó en el escenario del pesebre. Un total de 40 figurantes dieron vida a las principales escenas del belén, desde el nacimiento hasta la llegada de los Reyes Magos, mientras que una docena de voluntarios colaboró en la organización, el montaje y la atención al público. El recorrido del pesebre se inició en la calle del Mig y avanzaba por toda la vía permitiendo al público seguir de cerca las diferentes ambientaciones preparadas para la ocasión.

Según Aina Roqué, miembro de la comisión de fiestas de Rialp, la participación superó las expectativas. “Se implicaron niños, padres y abuelos. Ha sido una actividad compartida, y se ha notado una gran afluencia de visitantes”, dijo. Remarcó además que buena parte del atrezzo y los materiales utilizados en las escenas fueron cedidos por vecinos de la localidad, que contribuyeron así a recrear las escenas con una estética tradicional y próxima. El pesebre viviente formó parte del programa de actividades de la Fira de Nadal, organizada por la comisión de fiestas de Rialp en la antigua plaza de Les Escoles. Los visitantes pudieron recorrer los puestos de una veintena de expositores con productos artesanales y de proximidad, entre ellos elaboradores de dulces, joyas y artesanos locales.

La jornada incluyó, además del mercado y el pesebre, un bingo musical organizado por la comisión y los alumnos de la escuela de música de Rialp que ofrecieron un concierto en la misma plaza de Les Escoles, que congregó a decenas de personas.