La Pobla de Segur atrae a 650 visitantes con la rutas modernistas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las visitas guiadas al conjunto Modernista de Casa Mauri y al Molí d’Oli de Sant Josep han cerrado el año con un balance muy positivo. Según el ayuntamiento de La Pobla de Segur y la Oficina de Turismo, cerca de 650 personas han participado en estas actividades, una cifra que refleja el creciente interés por el patrimonio histórico y cultural del municipio.

La propuesta con mayor afluencia ha sido la visita al conjunto modernista, que ha reunido a unos 580 participantes. Los visitantes recorren el antiguo Molí d’Oli de Sant Josep, construido en 1905, y descubren los detalles arquitectónicos del exterior de la Casa Mauri, datada en 1907 y convertida en sede del consistorio.

Ambos edificios son referentes del modernismo en La Pobla y una parte esencial de su identidad cultural. Otra de las experiencias destacadas ha sido la Visita Clandestina, que ha atraído a 60 personas en total. Se trata de una ruta guiada y teatralizada ambientada en 1924, com combina divulgación histórica y entretenimiento. Como novedad, este año se han organizado dos sesiones exclusivas dirigidas a comerciantes, hoteleros y restauradores locales.