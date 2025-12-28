El Palau d'Anglesola repara una fuga de agua que llegó a medio millón de litros cada día

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento del Palau d'Anglesola ha localizado y reparado un escape oculto en un tramo de la red de abastecimiento situada en el cruce entre la avenida Pau Casals y la avenida Sant Roc.

Esta incidencia ha sido, según los datos recogidos, la principal causa del incremento de agua de boca suministrada durante los últimos años. De hecho, hacía perder cada día medio millón de litros de agua.

La detección y reparación de este escape permitirá reanudar un consumo ajustado a las necesidades de la población, según el consistorio. Los valores de los últimos años mostraban un patrón desequilibrado, ya que en el 2025 se acumulaba una media diaria cerca de los 1.050 metros cúbicos, mientras que el consumo suministrado era casi de la mitad. Estas cifras, si se comparan con las de los años 2017 y 2018, se situaban sobre los 600 metros cúbicos diarios, mientras que el 2022 ya eran 700 y en el 2024 eran de 800, hecho que ya mostraba un desajuste.

Una vez resuelto el escape, el consumo actual se ha estabilizado en una media de 550 metros cúbicos al día, muy por debajo de las medias de los últimos años. Este dato es más coherente con el perfil poblacional y de actividad de la localidad, según señalan las mismas fuentes.